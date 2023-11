Energia: Molinari, Lega chiede tutela per utenti

"Il ministro Salvini ha espresso la nostra posizione, che è anche dimostrata dagli atti parlamentari recenti, ad esempio un emendamento al dl bollette in cui chiedevamo la proroga del mercato tutelato. E' la posizione storica della Lega". Lo dice il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari a margine dell'assemblea della Cia-agricoltori italiani parlando del mercato tutelato, che - rimarca - "non è stato ancora rinnovato perché è una delle clausole del Pnrr che sono state sottoscritte da tutto l'arco parlamentare". "Noi pensiamo comunque che una forma di tutela, visto il quadro attuale dei costi dell'energia vada trovata - spiega -. Il ministro Pichetto ci sta lavorando. Andremo a contrattare con la Commissione europea una proroga di qualche mese, o diversamente dovremo capire con la normativa nazionale come tutelare questi utenti".