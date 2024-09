Emmy: vince per la miglior regia 'Ripley', girato in Italia

'Ripley', la serie Netflix girata in Italia, porta a casa il Emmy della serata, con il premio per la miglior regia di una serie limitata a Steven Zaillian. "Fare 'Ripley' in Italia è già un premio, è stato n sogno. Condivido questo premio con le centinaia di persone che hanno lavorato con me, gli attori, la troupe e le maestranze", ha detto Zaillian. Era italiano il 97% della crew che ha creato le otto puntate sull'enigmatico artista della truffa interpretato da Andrew Scott. Questo Emmy si aggiunge ai tre vinti domenica scorsa, tra cui quello per la miglior fotografia al premio Oscar Robert Elswit. Questa sera, Ripley corre anche come miglior serie limitata o antologica contro 'Baby Reindeer', 'True Detective - Night Country', 'Lessons in Chemistry' e 'Fargo'. Proprio alla quinta stagione di 'Fargo' è arrivato il primo Emmy per l'attore non protagonista in una miniserie, vinto da Lamorne Morris per il ruolo di agente del Nord Dakota. L'italiana Lucia Aniello ha vinto l'Emmy nella squadra che ha scritto la terza stagione della serie comica 'Hacks!', che aggiunge un secondo premio dopo quello appena ritirato dall'attrice protagonista, la 73enne Jean Smart.