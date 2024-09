Emmy, 'Baby Reindeer' è la migliore miniserie dell'anno

'Baby Reindeer' ha vinto come migliore miniserie alla 76ma edizione degli Emmy, che si sta tenendo al Peacock Theatre di Los Angeles. "Le barriere non si rompono se nessuno ci prova. L'unica costante in qualsiasi successo televisivo è raccontare buone storie. rischiate, allora! Rompete barriere, esplorate temi scomodi", ha detto Richard Gadd ritirando il premio. L'attore comico scozzese, che ha creato, prodotto e interpretato lo show Netflix basato sulla vicenda di stalking di cui è stato vittima, aveva appena ritirato la statuetta come migliore protagonista di una miniserie. "Non ero pronto per questo premio. Voglio dire, sono decenni che ammiro Jon Hamm (candidato nella stessa categoria per 'Fargo 5', ndr)! Grazie ai miei genitori, che non mi hanno mai detto cosa dovevo fare e chi avrei dovuto essere, ma solo 'segui il tuo cuore'", ha detto Gadd.