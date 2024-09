In una delle poche sorprese della serata degli Emmy, 'Hacks' ha meravigliato il pubblico battendo la favorita 'The Bear' nella categoria della miglior sceneggiatura in una serie comica. Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky si sono portati a casa anche il premio per l'episodio 'Bulletproof' e il co-autore Downs ha ringraziato coloro che si sono impegnati con lo show fin dall'inizio.