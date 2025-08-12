Lunedì 11 Agosto 2025

Griglia invertita? Andiamoci piano

Leo Turrini
Griglia invertita? Andiamoci piano
12 ago 2025
Emiliano, al Mimit per accordo ex Ilva, non per fare finta

Incontro su richiesta degli enti locali

"Lo spirito con il quale partecipiamo a questo evento è quello di creare i presupposti per un accordo con il governo. Quindi siamo qui per trovare un accordo, non per fingere di trovare un accordo". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, arrivando al ministero delle Imprese per l'incontro sull'accordo di decarbonizzazione per l'ex Ilva di Taranto.

Emiliano sottolinea: "siamo qui su richiesta esplicita degli enti locali in particolare del sindaco di Taranto che ha chiesto questa questa data per un ulteriore incontro. Sono contento che il sindaco, sia pure in videoconferenza, parteciperà".

