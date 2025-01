Emilia Perez di Jacques Audiard vince il Golden Globe per il miglior film non in inglese

Emilia Perez, il film di Jacques Audiard recitato in spagnolo e candidato dalla Francia, ha vinto il Golden Globe per il miglior film non in inglese. Vermiglio di Maura Delpero era il film candidato dall'Italia per questa categoria.

Audiard ha ringraziato la giuria dei Globe aiutato da un traduttore: "Grazie per celebrare questa idea di follia", ha detto a proposito del musical su un narcotrafficante che cambia sesso ambientato in Messico. "Non ho sorelle ed ecco perché ho fatto questo film sulla sorellanza. Se ci fossero più sorelle, il mondo sarebbe un posto migliore".