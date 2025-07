Emergenza caldo, aziende sanitarie in prima linea

Ambulatori dedicati per la gestione delle conseguenze sanitarie del caldo, posti letto in reparto e in pronto soccorso dedicati ai pazienti con colpi di calore, numeri verdi, contact center e 'dimissioni controllate' dall'ospedale come quelle previste dal progetto 'Meglio a casa' in Liguria, che fornisce per 30 giorni il supporto di un assistente familiare a domicilio. Di fronte all'emergenza caldo che sta attanagliando l'Italia, soprattutto al Sud, in queste settimane, la sanità pubblica non si fa trovare impreparata: da Nord a Sud, le Aziende sanitarie sono in prima linea con piani di prevenzione, assistenza di prossimità e campagne di informazione, per tutelare in particolare anziani, fragili e lavoratori esposti.

"Non si tratta più di risposte episodiche - spiega Giovanni Migliore, presidente di Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere) - ma di un modello strutturato, messo in campo dal Servizio sanitario nazionale in modo capillare e coordinato in cui le Aziende sanitarie rappresentano il cuore operativo nei territori, in sinergia con i medici di famiglia, i servizi sociosanitari, il Terzo settore e le amministrazioni locali".