Emendamenti alla costituzione ungherese: la Commissione Ue valuta azioni

"Siamo a conoscenza degli emendamenti alla costituzione ungherese adottati ieri dal parlamento ungherese". "Dobbiamo esaminarli con molta attenzione" "dalla prospettiva del diritto europeo. Per quanto riguarda le azioni, non esiteremo ad agire se necessario". Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue Eva Hrncirova, rispetto agli interventi anti pride votati ieri in Ungheria. "La nostra posizione su questi diritti è estremamente chiara. Sosteniamo la comunità LGBTQ+. La legge presenta diversi aspetti da esaminare. La analizzeremo e poi vedremo a che punto siamo rispetto alla legge Ue", ha detto la portavoce Arianna Podestà.