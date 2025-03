Emanuela Maccarani rimossa dalla Federginnastica: "Incredula e dispiaciuta"

"Con alcune delle Farfalle eravamo in allenamento, le ho viste piangere quando hanno saputo della decisione. Sono molto adirate, incredule. Ho avuto video chiamata con Agnese Duranti e mi hanno scritto tutte. Sono tutti abbastanza sotto shock". Lo ha detto Emanuela Maccarani all'ANSA dopo la decisione della Federginnastica di rimuoverla dall'incarico di dt e allenatrice della ritmica azzurra. "Ho appreso la notizia dai social - spiega - ero uscita dalla palestra di Desio per mangiare e quando sono tornata mi sono accorta della lettera di licenziamento in posta. Da domattina sono sollevata dall'incarico nonostante nel contratto io debba avere un mese di preavviso, ma mi hanno detto che vista la delicatezza della situazione già domani non potrò essere a Desio". La Maccarani poi conclude: "Accetto tutto questo, ma trovo i tempi e i modi sbagliati dopo 39 anni di attività. La mia direzione tecnica è stata rivolta all'alto livello e al lavoro di base, era ben impostato. Tutto questo è inaspettato. Per questo penso che tutto questo era stato già deciso, accetto ma estremamente dispiaciuta".