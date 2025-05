Elton John contro il governo britannico: critiche sui diritti d'autore e l'IA

"Incredibilmente tradito" da un governo "assolutamente perdente", che pianifica di esentare le aziende tecnologiche dalle leggi sul copyright: Sir Elton John ha commentato così, in un'intervista al programma 'Sunday with Laura Kuenssberg' della Bbc, i piani di Londra di consentire alle aziende di intelligenza artificiale di utilizzare i contenuti degli artisti senza versare un penny. Se questo accadesse, ha affermato la popstar, i ministri "commetterebbero un furto, un furto su larga scala".

Questa settimana il governo ha respinto le proposte della Camera dei Lord di obbligare le aziende di intelligenza artificiale a rivelare il materiale utilizzato per sviluppare i loro programmi. I programmi di intelligenza artificiale generativa estraggono, o 'imparano', da enormi quantità di dati come testi, immagini o musica online per generare nuovi contenuti che sembrano creati da un essere umano.

Il "pericolo" è per i giovani artisti, che "non hanno le risorse... per combattere le grandi aziende tecnologiche", ha detto Sir Elton: "È criminale, nel senso che mi sento profondamente tradito", ha aggiunto.

Lunedì, la Camera dei Lord ha votato con una maggioranza di 147 voti per emendare il disegno di legge sull'uso e l'accesso ai dati, aggiungendo requisiti di trasparenza che mirano a garantire che i titolari del copyright debbano dare il permesso per l'utilizzo delle loro opere. Tuttavia, mercoledì i parlamentari della Camera dei Comuni hanno respinto questa modifica, il che significa che il disegno di legge continuerà a essere discusso tra le due Camere fino a quando non si raggiungerà un accordo.

Il primo ministro Sir Keir Starmer dovrebbe "darsi una svegliata", ha affermato Elton John, che ha definito "un po' idiota" il ministro della Tecnologia, Peter Kyle.