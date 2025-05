Elon Musk: Starship migliora, nessuna perdita di scudi termici

La Starship ha raggiunto il limite di spegnimento previsto per i motori, un grande miglioramento rispetto all'ultimo volo. Inoltre, non c'è stata alcuna perdita significativa di scudi termici durante la salita. Ora abbiamo molti dati utili da analizzare. La cadenza di lancio per i prossimi tre voli sarà più rapida, circa uno ogni 3 o 4 settimane.

Lo ha scritto sulla piattaforma social X Elon Musk, amministratore delegato di SpaceX, commentando il nono volo di prova senza equipaggio del sistema di lancio della Starship. La navicella spaziale si è probabilmente disintegrata sopra l'Oceano Indiano dopo aver perso il controllo durante il rientro sulla Terra.