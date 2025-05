Elon Musk smentisce il New York Times: "Mai fatto uso di droghe"

"Per essere chiari, non prendo droghe! Il New York Times ha mentito spudoratamente". Lo ha scritto su X Elon Musk, smentendo cosi' le notizie riportare dal quotidiano, secondo cui il patron di Tesla avrebbe fatto largo uso di ketamina e altre droghe lo scorso anno durante la campagna elettorale del 2024. "Ho provato la ketamina 'su prescrizione' qualche anno fa e l'ho detto su X, quindi questa non è una novità. Aiuta a uscire dai buchi neri della mente, ma da allora non l'ho più presa", ha aggiunto. Ieri pero', alla cerimonia di congedo nello studio Ovale dal suo ruolo di capo del Doge, Musk aveva rifiutato di rispondere ad una domanda sulle rivelazioni del Nyt, limitandosi a ricordare che era lo stesso giornale della 'bufala' del Russiagate.