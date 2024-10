Elon Musk ha donato 75 milioni per aiutare Trump

Elon Musk ha donato quasi 75 milioni di dollari per aiutare Donald Trump a riconquistare la Casa Bianca. Il miliardario ha effettuato diverse donazioni milionarie nel terzo trimestre al super pac America Pac, che ha speso finora 96 milioni per Trump e 10 milioni per i candidati repubblicani in Congresso. Musk sarà in Pennsylvania per una serie di incontri oggi. "Se volete partecipare non c'è nulla da pagare. Dovete solo firmare la petizione che sostiene la libertà di parola e il diritto alle armi, oltre a votare in questa elezione", ha detto Musk.