Elon Musk e le riserve auree di Fort Knox: Rand Paul chiede maggiore trasparenza

Su suggerimento del senatore repubblicano Rand Paul, il Doge di Elon Musk sta puntando gli occhi sulle riserve auree di Fort Knox. Lo ha detto alla Fox lo stesso Paul (un ex Tea Party) sostenendo la necessità di maggiore trasparenze dell'istituzione dopo che lui stesso ha tentato di fare verifiche per oltre un decennio.

"Penso che ritengano che non sia necessario sottoporlo a verifica continuamente, ma più luce viene fatta, meglio è; più trasparenza, meglio è. Inoltre, questo attira l'attenzione sul fatto che l'oro ha ancora valore e, implicitamente continua a conferire valore al dollaro", ha detto Paul a Fox and Friends: "È per questo che non ce ne liberiamo," ha continuato. "Lo possediamo. Lo possiede l'Fmi, lo possiede la Banca Mondiale. La maggior parte delle banche centrali in tutto il mondo ha oro, ed è una forma implicita di fiducia nel fatto che il dollaro abbia ancora un certo supporto".

Gli Stati Uniti hanno la più grande riserva d'oro del mondo: quella di Fort Knox è valutata 425 miliardi di dollari con il resto dell'oro degli Usa conservato presso la Federal Reserve Bank di New York.