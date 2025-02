Elly Schlein pronta a manifestare contro il governo su salari e pensioni

In piazza contro il governo? "Per manifestare sulla questione sociale, sui salari bassi, le pensioni, le bollette, noi ci siamo, ci saremo sempre. Siamo disponibili anche a organizzarla insieme, contro la propaganda di questo governo". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a margine di un appuntamento a L'Aquila, rispondendo a chi le chiedeva se aderisce alla proposta di una mobilitazione contro il governo fatta dal presidente del M5s, Giuseppe Conte, in una intervista a La Stampa.