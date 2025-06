Elly Schlein critica Meloni: "Campagna vergognosa per l'astensione"

"Capisco che Meloni, non riuscendo a governare, sia nostalgica di quando era all'opposizione. Ma oggi abbiamo le massime cariche che fanno una vergognosa campagna per far disertare le urne. Erano gli stessi che dopo le europee si lamentavano dell'astensione. Si sentano la responsabilità di costruire una fiducia nel voto. Meloni ha così tanta paura della partecipazione di aver paura dell'esito del voto. Avrebbe dovuto dire che è contraria. Se è contraria vada e voti no". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Tagadà, su La 7.