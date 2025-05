Elly Schlein a Ravenna: "Votiamo per il futuro dei giovani e contro la precarietà"

"Salvini ha detto che non andrà a votare e starà con i suoi figli, noi gli diciamo che andiamo a votare anche per un futuro migliore per i suoi figli. È così che si fa. Troppi giovani si vedono offrire solo contratti precari, che durano un mese e non sanno se l'avranno domani". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a Ravenna per la conclusione della campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco dem Alessandro Barattoni.

"Dobbiamo contrastare la precarietà, per questo dobbiamo migliorare la sicurezza sul lavoro perché non si può continuare a morire di lavoro o di stage in questo Paese. Per questo noi andremo convintamente prima a votare Alessandro Barattoni, sindaco di Ravenna domenica e lunedì, poi torneremo ad affollare quelle urne per votare cinque sì ai referendum dell'8 e 9 giugno", ha detto Schlein.