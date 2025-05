Elly Schlein: 'A Gaza atrocità in corso, Italia deve agire'

"A Gaza c'è l'inferno in terra", "l'Onu dice che la fame viene usata come un'arma di guerra", "la comunità internazionale e il governo italiano devono fare ogni sforzo per fermare il massacro. Nella nostra mozione chiediamo al governo di uscire dal silenzio complice" perché "stanno violando ogni norma". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in Aula.

"Chiediamo a Meloni: di fronte a questo oltraggio come si può restare fermi? Non si può restare immobili di fronte al disegno di sterminio". "A Gaza sono in corso atrocità" e "il silenzio è complice. Lei rappresenta l'Italia - ha detto riferendosi a Meloni - ma l'Italia, che non si gira dall'altra parte e ripudia la guerra, non è rappresentata da lei".