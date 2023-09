Eliseo, Macron e Papa, soluzione europea per i migranti

L'attuale situazione migratoria conferma l'importanza degli imminenti incontri per il Mediterraneo a Marsiglia e della visita del Papa in città il 22 e 23 settembre, secondo quanto dichiarato da fonti dell'Eliseo. Tali fonti sottolineano la "convergenza" tra il Presidente Macron e Papa Francesco sulla necessità di un approccio europeo alla questione migratoria, nonché sull'importanza di rafforzare le relazioni con i Paesi di partenza, come dimostrato dai recenti accordi con la Tunisia. "Credo che questi incontri di Marsiglia siano utili in questo momento e sia utile che il Papa e il Presidente possano parlare insieme di questo tema", aggiungono.