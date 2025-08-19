Martedì 19 Agosto 2025

Beppe Boni
Eliseo, indegno legare antisemitismo alla decisione su Palestina
19 ago 2025
Dura risposta del presidente francese alle accuse di Netanyahu

"L'analisi secondo la quale la decisione della Francia di riconoscere lo Stato di Palestina da settembre spiegherebbe l'aumento delle violenze antisemite in Francia è sbagliata, indegna e non rimarrà senza riposta": questo il commento dell'Eliseo alla lettera del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu al presidente francese Emmanuel Macron. Il quale, annuncia la presidenza, "risponderà al premier israeliano per posta, prima di qualsiasi comunicazione pubblica a mezzo stampa".

