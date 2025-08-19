Eliseo, indegno legare antisemitismo alla decisione su Palestina

"L'analisi secondo la quale la decisione della Francia di riconoscere lo Stato di Palestina da settembre spiegherebbe l'aumento delle violenze antisemite in Francia è sbagliata, indegna e non rimarrà senza riposta": questo il commento dell'Eliseo alla lettera del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu al presidente francese Emmanuel Macron. Il quale, annuncia la presidenza, "risponderà al premier israeliano per posta, prima di qualsiasi comunicazione pubblica a mezzo stampa".
Ultima oraEliseo, indegno legare antisemitismo alla decisione su Palestina