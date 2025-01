Elisabetta Belloni lascia anticipatamente il ruolo di direttore del Dis

Fonti accreditate confermano all'ANSA l'addio anticipato di Elisabetta Belloni all'incarico di direttore del Dis. L'ambasciatrice sarebbe scaduta nel prossimo maggio. La decisione sarebbe stata comunicata da Belloni all'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano. L'ambasciatrice avrebbe smentito che la scelta di lasciare l'organismo che coordina le due agenzie di intelligence sia legata all'assunzione di un nuovo incarico in un'altra istituzione.