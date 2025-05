Elezioni Singapore: Lawrence Wong e il People's Action Party trionfano con un chiaro mandato

Gli elettori hanno consegnato al partito al governo di Singapore una schiacciante vittoria elettorale, offrendo al primo ministro Lawrence Wong un chiaro mandato a guidare la nazione del sudest asiatico ad alta vocazione commerciale attraverso le turbolenze economiche innescate dall'imposizione dei dazi statunitensi.

Il People's Action Party di Wong ha conquistato tutti i seggi tranne 10 dei 97 seggi del parlamento unicamerale, ottenendo un totale del 65,57% degli oltre 2,4 milioni di voti espressi nel ricco Stato insulare alle elezioni svolte ieri.

"I singaporiani hanno dato al Pap un forte mandato per governare", ha dichiarato Wong in una conferenza stampa poche ore dopo l'annuncio dei risultati ufficiali. "I risultati metteranno Singapore in una posizione migliore per affrontare questo mondo turbolento", ha affermato, aggiungendo che sono un "chiaro segnale di fiducia, stabilità e sicurezza nel vostro governo".

Congratulazioni a Lawrence Wong e al suo partito per la vittoria da parte della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. "Apprezziamo molto l'eccellente cooperazione con Singapore. La nostra partnership si sta approfondendo, nel commercio e negli investimenti, ma anche nella difesa, nella sicurezza e nell'innovazione. Perché possiamo fare molto di più insieme", ha scritto su X.