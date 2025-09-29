Elezioni in Valle d'Aosta, Union valdotaine batte centrodestra

Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
29 set 2025
Vittoria autonomista alle elezioni regionali in Valle d'Aosta. Lo spoglio delle liste negli otto poli si è concluso poco dopo le 17. L'Union valdotaine è il primo partito con il 31,9%, seguita dagli Autonomisti di Centro (14%). Della maggioranza uscente - che a meno di sorprese sarà confermata - fa parte anche il Pd con l'8%. Il centrodestra unito ha ottenuto il 29,5%: Fratelli d'Italia è la prima forza con il 10,9%, davanti a Forza Italia (10%). Crolla la Lega, che passa dal 23,9% del 2020 all'8,3%. A sinistra entra in Consiglio anche Avs-Rete civica con il 6,3%. Non hanno invece raggiunto il quorum Vda Aperta e Vda Futura.

