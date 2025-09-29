Elezioni in Valle d'Aosta, Union valdotaine batte centrodestra

Vittoria autonomista alle elezioni regionali in Valle d'Aosta. Lo spoglio delle liste negli otto poli si è concluso poco dopo le 17. L'Union valdotaine è il primo partito con il 31,9%, seguita dagli Autonomisti di Centro (14%). Della maggioranza uscente - che a meno di sorprese sarà confermata - fa parte anche il Pd con l'8%. Il centrodestra unito ha ottenuto il 29,5%: Fratelli d'Italia è la prima forza con il 10,9%, davanti a Forza Italia (10%). Crolla la Lega, che passa dal 23,9% del 2020 all'8,3%. A sinistra entra in Consiglio anche Avs-Rete civica con il 6,3%. Non hanno invece raggiunto il quorum Vda Aperta e Vda Futura.