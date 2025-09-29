Domenica 28 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
29 set 2025
Elezioni in Valle d'Aosta, bene autonomisti e flop centrodestra

A circa metà dello spoglio per le elezioni regionali in Valle d'Aosta si conferma l'affermazione delle forze autonomiste ovvero dell'Union valdotaine (29,3%) e degli Autonomisti di centro (14,4%). Della maggioranza uscente fa parte anche il Partito Democratico, che per ora si attesta all'8,35%.

Delusione nel centrodestra - che era in un'unica coalizione - dove si registra comunque una brillante performance di Forza Italia-La Renaissance (11%) che contende la leadership a Fratelli d'Italia (11,2%). Crolla invece la Lega che passa dal 23,9% del 2020 al 9%.

A sinistra due liste sono sul filo per entrare in Consiglio regionale: Avs-Rete civica con il 6,13% e Vda aperta con il 5,86%.

