Elezioni in Valle d'Aosta, alle 12 ha votato il 21,68%

Alle 12 ha votato il 21,68% degli aventi diritto alle elezioni regionali in Valle d'Aosta (22.379 votanti su 103.223). Il dato è stato fornito dall'ufficio elettorale della regione. Per l'elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta ha invece votato il 19,06% (5.448 votanti su 28.590). I seggi chiuderanno alle 23 e domani è previsto lo spoglio. Nel 2020, quando si votava su due giornate, alle 12 aveva votato il 17,6% alle Regionali e il 16,6% alle Comunali di Aosta.

