Elezioni comunali in Trentino Alto Adige: sfida tra centrosinistra e centrodestra

Rush finale per le elezioni comunali di domenica in Trentino Alto Adige per chiudere una campagna pacata e a tratti sottotono a causa dei numerosi ponti delle scorse settimane. Mentre a Trento il sindaco di centrosinistra uscente, Franco Ianeselli, può sperare in una riconferma, forse addirittura al primo turno, a Bolzano il centrodestra punta alla conquista del municipio. In ogni caso dovrà attendere il ballottaggio e incassare il (probabile) sostegno della Svp. Restano due incognite: l'affluenza e le effettive maggioranze in Consiglio comunale.

Nel capoluogo altoatesino l'attuale sindaco Renzo Caramaschi non si ripresenta per aver raggiunto il limite dei mandati. Per la sua poltrona si sfidano perciò per il centrosinistra l'attuale assessore comunale Juri Andriollo e per il centrodestra Claudio Corrarati, per molti anni a capo del Cna altoatesino. La Svp schiera il vice sindaco Stephan Konder, M5s e Rifondazione Simonetta Lucchi e il Team K Matthias Cologna. L'assessore regionale Angelo Gennaccaro si presenta con la sua lista civica di centro.

Corarrati spera di partire al ballottaggio dalla pole position. Difficilmente la Svp gli potrà negare il sostegno al secondo turno, visto che sta già governando a livello provinciale con il centrodestra e soprattutto dopo l'accordo raggiunto con Roma sulla riforma dell'Autonomia. Corrarati diventerebbe così il primo sindaco di centrodestra a Bolzano, dopo Giovanni Benussi che vinse nel 2005 per soli sette voti, ma poi non trovò una maggioranza e gettò la spugna, diventando così il 'sindaco di maggio'.

Anche a Trento governa da trent'anni il centrosinistra. L'attuale primo cittadino, l'ex segretario della Cgil del Trentino, Franco Ianeselli, punta alla riconferma sostenuto da Pd, Campobase, Verdi e Sinistra e le civiche Sì Trento, Insieme per Trento e Intesa per Trento. Il centrodestra, diviso rispetto alla coalizione che governa la Provincia autonoma, ha scelto Ilaria Goio (sostenuta da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega). Il Patt, altro partito di maggioranza, ha invece deciso di sostenere il 25enne Andrea Demarchi (ex del Pd), che con la lista Prima Trento ha il supporto anche di La Civica e Noi Trento (Lista Fugatti, leghista e attuale presidente della Provincia). Ci sono poi Simonetta Gabrielli (Democrazia sovrana popolare), Giulia Bortolotti (Onda, Rifondazione Comunista e Movimento 5 Stelle), e Claudio Geat (ex Pd) sostenuto dalla lista Generazione Trento.

Con Trento e Bolzano si apre la tornata elettorale delle amministrative di maggio che si terrà il 25 e 26 maggio con i ballottaggi l'8 e 9 giugno.