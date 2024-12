Elena Cecchettin,'sentenza non corrisponde sempre a fatti'

"Una sentenza giudiziaria non corrisponde sempre alla realtà dei fatti. Si chiama verità giudiziaria, ed è quello che viene riportato dal verdetto. E basta". Lo scrive su Instagram Elena Cecchettin attaccando la decisione della Corte di non riconoscere l'aggravante dello stalking a Filippo Turetta. "É una mancanza di rispetto anche alla famiglia", dice, è "un'ennesima conferma che alle istituzioni non importa nulla delle donne". E conclude: "sapete cosa ha ucciso mia sorella? Non solo una mano violenta, ma la giustificazione e il menefreghismo per gli stadi di violenza che anticipano il femminicidio".