Egitto, Turchia e Qatar al lavoro a nuovo piano per tregua Gaza

Egitto, Qatar e Turchia stanno lavorando a un nuovo piano per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi da presentare ad Hamas: lo ha riferito Sky News Arabia. Nel frattempo, secondo Haaretz, una delegazione della fazione palestinese che controlla Gaza sta tenendo colloqui con funzionari egiziani al Cairo per ricucire le relazioni, deterioratesi la scorsa settimana.

Khalil al-Hayya, un'importante figura di Hamas in Qatar, aveva lasciato intendere che gli egiziani avrebbero dovuto protestare contro la carestia a Gaza, che sta creando tensioni tra Hamas ed Egitto.

"Netanyahu sta ponendo le condizioni per la resa e non accenna ad alcun cambiamento nella sua posizione, quindi il ciclo di colloqui inizia con poche speranze", ha dichiarato una fonte al quotidiano israeliano.