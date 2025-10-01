Egitto, 'Hamas accoglierà il piano Trump con alcune riserve'

Il capo del Servizio di informazione statale egiziano Diaa Rashwan, in dichiarazioni esclusive rilasciate a Sky News Arabia, ha affermato che "Hamas sta studiando seriamente il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per Gaza, prevedendo che il movimento lo accetterà con alcune riserve". E ha avvertito che un rifiuto avrebbe gravi ripercussioni sulla situazione regionale. Il funzionario ha sottolineato che qualsiasi minaccia alla sicurezza dell'Egitto "aprirà le porte a un inferno regionale" respingendo la posizione contraria dei Fratelli musulmani.