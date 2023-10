Effetti economici del conflitto in Israele, FMI presta attenzione Il capo ufficio studi dell'FMI Pierre-Olivier Gourinchas afferma che è ancora troppo presto per valutare gli effetti economici del conflitto in Israele e nella Striscia di Gaza. Spera in una rapida soluzione del conflitto e osserva con tristezza la perdita di vite umane.