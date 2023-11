Educare gli uomini a relazioni sane, il Papa lo richiede

Dalle tristi cronache di questi giorni, dalle notizie di violenza contro le donne, il Papa ha sottolineato l'urgenza di educare al rispetto e alla cura, formando uomini capaci di relazioni sane. "Comunicare è formare l'uomo, comunicare è formare la società. Non abbandonate il sentiero della formazione: sarà esso a portarvi lontano!", ha aggiunto. Il Pontefice ha poi ricordato che, al di là delle notizie e degli scoop, ci sono sempre dei sentimenti, delle storie, delle persone in carne ed ossa da rispettare come se fossero i propri parenti.