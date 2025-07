Edificio in fiamme a Kiev dopo attacco russo

Un edificio non residenziale ha preso fuoco a Kiev, nel distretto di Darnytskyi a Kiev, durante un attacco di droni russi. Lo ha riferito il capo dell'Amministrazione militare della città di Kiev, Timur Tkachenko, secondo Ukrinform. "Nel distretto di Darnytskyi, l'attacco ha causato un incendio sul tetto di un edificio non residenziale", ha detto. I dettagli sono in fase di definizione, ha aggiunto il funzionario. In precedenza era stato riferito che si erano udite delle esplosioni nella capitale. A Kiev, come nella maggior parte delle regioni dell'Ucraina, è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia di droni russi.