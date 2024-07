Edf-Federacciai-Ansaldo per l'energia nucleare nelle acciaierie

La francese Edf, la sua controllata italiana Edison, Federacciai, Ansaldo Energia e Ansaldo Nucleare hanno firmano un memorandum of understanding, un accordo preliminare, per l'utilizzo dell'energia nucleare al servizio della competitività e della decarbonizzazione delle acciaierie italiane. L'intesa ha il duplice obiettivo di esplorare e valutare nel medio termine le opportunità di coinvestimento nella realizzazione di impianti nucleari innovativi Small Modular Reactor (Smr), in parte da dedicare ai fabbisogni del settore siderurgico, e di valutare le opportunità di approvvigionamento di medio-lungo termine di energia nucleare in Francia.