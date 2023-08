Ecuador: 'Los Lobos' rivendica l'omicidio di Villavicencio

L'organizzazione criminale 'Los Lobos' ha rivendicato l'assassinio dell'aspirante presidente dell'Ecuador, Fernando Villavicencio: lo riporta il media spagnolo La Razon. In un video su Twitter la banda legata al cartello narcos di Jalisco, minaccia anche altri politici del Paese, tra cui Jan Topic, che corre per la presidenza. Il video mostra una ventina di uomini incappucciati: uno di loro legge una nota a nome dei leader del gruppo e avverte il popolo ecuadoriano che prenderanno misure forti contro i politici corrotti che non mantengono le promesse o usano milioni di dollari per finanziare le campagne elettorali.