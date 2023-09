Ecuador, liberate le 57 guardie prese in ostaggio in un carcere

I detenuti del penitenziario di Cuenca, nel sud dell'Ecuador, che da mercoledì protestano contro il trasferimento dei detenuti in altre carceri, hanno rilasciato i 57 agenti, tra guardie e poliziotti, che tenevano in ostaggio. Lo scrive il Telegrafo sulla base di una nota ufficiale del Servizio nazionale per l'attenzione alle persone private della libertà (Snai). Secondo lo Snai, le guardie liberate sono state sottoposte a valutazioni mediche e si trovano in un buon stato di salute.