Ecuador, il presidente Noboa propone truppe straniere contro bande criminali

Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa (candidato alla rielezione al ballottaggio del 13 aprile), ha proposto che "truppe straniere" entrino nel suo Paese e si uniscano a esercito e polizia nella lotta alle bande criminali.

In una dichiarazione ufficiale, il capo dello Stato ha chiesto al ministero degli Affari esteri di attuare gli "approcci" opportuni per "coordinare e stabilire accordi di cooperazione" con i Paesi alleati, nel rispetto del quadro costituzionale. Non ha tuttavia specificato quali nazioni sarebbero interessate dalla proposta. La misura, ha aggiunto, sarebbe "temporanea" e cercherebbe di "rafforzare la sicurezza e la lotta contro la criminalità organizzata transnazionale" in Ecuador.

"Le mafie e il narcotraffico operano in reti internazionali, per questo è necessario agire insieme per combatterli in modo più efficace con decisioni ferme", ha insistito Noboa.