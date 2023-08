Ecuador, governo potrebbe impugnare l'esito del referendum

Il governo dell'Ecuador potrebbe non accogliere immediatamente il risultato del referendum che ha bocciato lo sfruttamento petrolifero in Amazzonia, adducendo "ragioni costituzionali". Lo ha fatto capire il ministro dell'Energia e delle Miniere, Fernando Santos, secondo il quale il Blocco 43 nel Parco nazionale Yasunì per ora continuerà a funzionare normalmente. Santos ha sottolineato che nella regione di Orellana, dove si trova il giacimento, il "No" alla fine dei pozzi ha vinto con il 57,99%. E che l'articolo 57, comma 7, della Costituzione suggerirebbe che la decisione prioritaria spetta agli "abitanti del territorio" interessato.