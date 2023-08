Ecuador: exit poll, Gonzalez al 32,81%, seguono Noboa e Topic

Gli exit poll in Ecuador danno Luisa González del movimiento Revolución Ciudadana in testa col 32,81%, Daniel Noboa dell'alleanza Adn al 20,46%, e Jan Topic dell' Alleanza per un Paese senza paura, al 18,29%. Lo riporta l'online di El Universo, precisando che il rilevamento non ufficiale è stato condotto dalla Corpmont Marketing y Publicidad Corpmontpubli S.A, riconosciuta dal Consiglio elettorale nazionale. Christian Zurita, sceso in pista per Construye dopo l'omicidio di Fernando Villavicencio, viene dato al 13,69%, mentre Otto Sonnenholzner di Actuemos, segue col 7,78%.