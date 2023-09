Ecuador, detenuti prendono in ostaggio 57 agenti

I detenuti del penitenziario di Cuenca, nel sud dell'Ecuador, che da mercoledì protestano contro il trasferimento dei detenuti in altre carceri, hanno preso in ostaggio 57 agenti, tra guardie e poliziotti. Lo ha detto il ministro degli Interni, Juan Zapata, durante una conferenza stampa a Quito, aggiungendo che sette dei detenuti erano agenti di polizia. "Siamo preoccupati per la sicurezza dei nostri ufficiali", ha concluso.