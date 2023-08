Ecowas, soluzione militare pronta se diplomazia fallisce

Il commissario per la sicurezza dell'Ecowas avverte che "una soluzione militare è pronta se la diplomazia fallisce" e che "ripristineremo l'ordine costituzionale in Niger con tutti i mezzi disponibili": lo scrive Al Arabiya su X. "Il consiglio militare del Niger usa il dialogo per guadagnare tempo e stabilizzare il colpo di stato", twitta ancora l'emittente panaraba riferendosi implicitamente a Abdel-Fatau Musah, responsabile degli Affari politici, di sicurezza e della pace del blocco di Paesi dell'Africa occidentale.