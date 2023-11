Ecotransizione, 14 miliardi di spesa e 53 di entrate statali

La decarbonizzazione dell'economia italiana costerà 14,7 miliardi di euro l'anno nel periodo 2020-30, ma muoverà un indotto che assicurerà maggior entrate per lo Stato pari a 53 miliardi l'anno: un valore molto superiore ad una finanziaria. Investire nelle rinnovabili elettriche, arrivando a 123 GW nel 2030, creerebbe 430mila nuovi posti di lavoro. La circolarità nei rifiuti porterebbe 97mila nuovi occupati, e un investimento nel ripristino degli ecosistemi di 261 milioni genererebbe un valore aggiunto 10 volte superiore. Sono i costi e benefici della transizione ecologica in Italia secondo il Consiglio Nazionale della Green Economy, la rete di 68 organizzazioni di imprese promossa dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile di Edo Ronchi. I numeri dell'economia verde nel nostro paese saranno al centro della 12esima edizione degli Stati Generali della Green Economy, che si svolgeranno a Rimini il 7 e 8 novembre prossimi, nell'ambito della fiera italiana dell'economia circolare Ecomondo (7 - 10 novembre). "La transizione ecologia - afferma Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile - pur essendo impegnativa e onerosa, è in grado di generare benefici ben superiori ai costi: ogni euro investito crea un valore positivo in termini economici e sociali. Essa è necessaria non solo per arrestare la crisi climatica ed ecologica, ma è anche un'occasione da non perdere per il rilancio durevole e di qualità di un'economia ormai stagnante come quella italiana. È meglio e più vantaggioso investire per l'economia di domani, invece di frenare il cambiamento".