Economist, Italia quinta per performance economica nel 2024

La Spagna è al primo posto nella classifica del settimanale britannico Economist sulle performance economiche nel 2024 fra i 37 Paesi che compongono l'Ocse, in base a un serie di parametri come crescita del Pil, tasso di inflazione, mercato azionario e disoccupazione. Il Paese iberico è seguito da Irlanda, Danimarca, Grecia e Italia, con quindi tre nazioni del Mediterraneo nei primi posti a conferma del rally economico di realtà un tempo "problematiche" per la zona euro e ora invece in una fase di grande ripresa, come si legge sul sito del settimanale. L'Italia risalta rispetto agli altri Paesi nella top ten per il calo della disoccupazione (-1,4%) da inizio anno e anche nel contenimento dell'inflazione. "La disoccupazione in Grecia, Italia e Spagna è scesa al livello più basso da oltre un decennio. L'Italia è quella che ha registrato i maggiori progressi", sottolinea l'Economist. "Per ora, almeno, Spagna, Grecia e Italia - a lungo sminuite dai loro vicini settentrionali - possono crogiolarsi nella loro rinascita economica".