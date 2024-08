'Economia in crescita per il Mezzogiorno, sale l'export'

La congiuntura economica del Mezzogiorno, dopo un 2023 positivo (Pil +1,3% rispetto al +0,9% dell'Italia), si conferma in crescita anche nel 2024, contribuendo attivamente alla competitività del Paese. E' quanto emerge dall'ultimo numero del 'Panorama economico di mezz'estate del Mezzogiorno' pubblicato da Srm, centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo. Dall'analisi emerge una crescita dell'export: nel primo trimestre dell'anno si registra un +5,8% (in controtendenza con il dato Italia che vede un calo del 3,5%). Aumenta l'occupazione: a fine 2023 nel Mezzogiorno si contano 6,3 milioni di occupati, quasi il 27% del totale Italia, con una crescita maggiore del dato nazionale (+3,1%, contro +2,1%). Si rafforza il tessuto imprenditoriale: nonostante un lieve calo delle imprese, cresce il numero delle società di capitale con un +4% nel primo semestre 2024 rispetto al dato 2023 (+3,3% in Italia). Al sud a luglio si contano anche 607 piccole e medie imprese innovative, pari al 21% dell'Italia e in crescita del 16,3% rispetto all'anno precedente (Italia +13,4%); le startup innovatine, dal canto loro, sono 3.702 (il 28,8% dell'Italia) e, nonostante un calo, mostrano performance migliori rispetto al dato nazionale (-1,7% contro -7,2%).