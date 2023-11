Economia frenata, Bonomi, non fingere di non vederla

Non possiamo ignorare ciò che sta accadendo a partire dalla seconda metà del 2022, con le imprevedibili tempeste esogene che ci hanno colpito duramente negli ultimi anni. Così ha affermato Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria, durante il Lombardia World Forum organizzato dalla Regione. "Lombardia e Nord hanno dimostrato di saper fare passi avanti anche in situazioni estreme - ha aggiunto - e hanno contribuito al rilevante tasso di crescita del 2021 e 2022, che non si vedeva dal secondo dopoguerra, grazie al record di export manifatturiero e agli investimenti a doppia cifra delle imprese della Lombardia e del Nord. Tuttavia, da diversi trimestri, si è iniziato a notare un limite sempre più evidente, poiché le nuove sfide esogene hanno gradualmente frenato la crescita vigorosa dei due anni precedenti". "La frenata si avverte in Lombardia e in tutto il Nord - ha continuato Bonomi - e non possiamo fingere di non vederla, non possiamo sperare che tutto passi. Questi anni ci hanno insegnato che esiste un nuovo normale, in cui le crisi improvvise sono diventate sempre più frequenti, veloci ed imprevedibili".