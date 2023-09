Economia francese rallenta, Pmi a 43,5 A settembre l'economia francese si è ulteriormente indebolita, mentre in Germania si registra un lieve miglioramento. L'indice Pmi Hcob France composite è sceso a 43,5, mentre in Germania si attesta a 46,2. I servizi in Francia sono ai minimi da 34 mesi, mentre in Germania ai massimi da due mesi.