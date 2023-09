Economia bloccata da prezzi e tassi, Confindustria vede nero

Dopo il calo registrato nel secondo trimestre, il Pil italiano è previsto debole anche nel terzo e le prospettive per il quarto non sono migliori: la contrazione dell'industria e del settore delle costruzioni si accompagna alla battuta d'arresto dei servizi. I tassi della Bce continuano a salire, il credito e la liquidità sono in calo, mentre il costo dell'energia torna a crescere. Ne risentono i consumi e gli investimenti, mentre la domanda estera è ancora insufficiente. È quanto emerge dalla congiuntura flash di Confindustria, che disegna un quadro a tinte fosche.