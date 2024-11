Ecco le linee guida per la protezione delle banche dati

Un "controllo degli accessi coerente e robusto" ed occhio ai fornitori dei sistemi tecnologici che "possono rappresentare un punto di vulnerabilità ed esporre sistemi e le banche dati della propria organizzazione a rischi di attacco ed esfiltrazione di dati". Lo prevedono le 'Linee guida per il rafforzamento della protezione delle banche dati rispetto al rischio di utilizzo improprio' prodotte dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale dopo che "negli ultimi mesi sono emersi diversi casi di utilizzo improprio di banche dati di rilevanza nazionale da parte di soggetti o organizzazioni che, con differenti tecniche e finalità, sono riusciti ad ottenere l'accesso alle informazioni in esse contenute senza averne titolo".