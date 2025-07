Ebreo aggredito 'ora insulti in rete a me e a mio figlio'

Ha avuto "reazioni di solidarietà che mi hanno scaldato il cuore dal mondo ebraico", ma anche un'onda di "messaggi online contro me e mio figlio di odio e violenza" il turista francese ebreo che ha denunciato e filmato una aggressione avvenuta in un autogrill vicino Milano. "Sono arrivati insulti antisemiti - ha spiegato all'ANSA - dicendo che dovrei avere un tatuaggio al braccio, che sono autore di genocidio".

L'uomo dice di stare meglio, ma porterà il figlio di sei anni che era con lui "dallo psicologo perché non ha avuto una reazione, è rimasto immobile". Delle reazioni in Italia ha detto di non sapere nulla. "In Francia solo un deputato mi ha chiamato e ha contattato il consolato francese a Milano", dice, contento che in Italia siano partite le indagini.