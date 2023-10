Ebit di Eni sopra le previsioni nel 2023, 14 miliardi di euro

L'EBIT dell'Eni per il 2023 è previsto a 14 miliardi di euro, 2,6 miliardi in più rispetto alle previsioni iniziali. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, durante la call per la presentazione dei dati del gruppo relativi al terzo trimestre del 2023. L'EBIT del settore gas (Ggp) è previsto tra 2,7 e 3 miliardi di euro, quello di Plenitude (la società delle energie rinnovabili) a 0,9 miliardi. L'EBIT del downstream (raffinazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione) è previsto a 1 miliardo. Il dividendo (già annunciato) sarà di 0,94 euro per azione. Il buyback di titoli aumenterà il ritmo nel 2023, con 2,2 miliardi di euro. La spesa in conto capitale è prevista sui 9 miliardi. La leva sugli investimenti rimane solida, tra il 10 e il 20%.