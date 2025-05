"Ita deve essere indipendente, ha una cultura aziendale diversa rispetto a Lufthansa, ha i propri punti di forza come flessibilità, versatilità, creatività mentre i tedeschi sono meno creativi, hanno una mentalità diversa. Lasciamo Ita com'è, come abbiamo fatto con la Swiss". Lo ha detto l'amministratore delegato di Ita Airways, Joerg Eberhart, al congresso della Fit-Cisl in corso a Santa Margherita di Pula.